Les quatre régions ukrainiennes annexées par la Russie vont passer à l'heure de Moscou

Toutefois, la tâche demeure ardue. Car les lignes de front continuent de bouger et peu de fonctionnaires, d'enseignants ou d'autres employés municipaux russes sont prêts à risquer leur vie en travaillant dans ces zones occupées. "La Russie a même dû recourir à des salaires plus élevés pour les enseignants dans ces régions, et plusieurs fonctionnaires ont été la cible d'attaques par des combattants pro-ukrainiens", assure le New York Times.