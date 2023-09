L'Ukraine a "30 à 45 jours" pour réussir sa contre-offensive, selon le chef d'état-major américain

"J'ai dit au tout début de cette [guerre] que cela allait être long, lent, difficile et faire de nombreuses victimes, et c'est exactement ce que c'est", continue Mark Milley. Du côté britannique, l'amiral Radakin se montre un peu optimiste. Pour lui, la résilience de l'armée ukrainienne constitue déjà une victoire face à l'agression russe. "C’est parce que l’objectif de la Russie était de soumettre l’Ukraine et de la mettre sous son contrôle, analyse-t-il. Cela ne s’est pas produit et cela n’arrivera jamais, et c’est pourquoi l’Ukraine gagne."

Le chef d'état-major britannique a aussi mis l'accent sur l'importance de la "pression économique et diplomatique" mise sur Moscou par les alliés de Kiev, estimant que "la Russie en souffre". Sur ce plan, la réunion des 20 plus grandes puissances mondiales à New Delhi pour le G20 ce week-end n'a néanmoins pas connu l'issue espérée par les Ukrainiens, étant donné qu'aucune déclaration n'a finalement été signée par les participants pour déplorer l'attaque russe sur leur territoire.