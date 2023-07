Les athlètes ukrainiens finalement autorisés à participer à des compétitions aux côtés de Russes sous bannière neutre

Après avoir maintenu le flou sur sa position, Kiev a finalement tranché. À un an du lancement des JO 2024 de Paris, le gouvernement ukrainien a décidé de ne pas boycotter les compétitions sportives dans lesquelles des athlètes russes et biélorusses concourent également, à condition qu'ils le fassent sous bannière neutre et à titre individuel. L'information a été annoncée mercredi dans un décret du ministre des Sports ukrainien et du président du Comité national olympique Vadym Goutzaït, et relayée par le journal ukrainien The Kyiv Independent.

Un décret interdisant aux athlètes des délégations officielles ukrainiennes de participer à des compétitions où figuraient des Russes ou Biélorusses a ainsi été modifié jeudi, pour ne concerner désormais que les "athlètes représentant la Fédération de Russie ou la République de Biélorussie". Cette configuration est proche de la recommandation actuelle du Comité international olympique (CIO) pour autoriser Russes et Biélorusses à concourir.

Les sportifs ukrainiens pourront ainsi concourir aux côtés des Biélorusses et des Russes si ceux-ci conservent un statut de neutralité. En revanche, le décret du ministère leur interdit toujours de participer à des compétitions "où des athlètes représentant la Fédération de Russie et/ou la République de la Biélorussie concourent sous leurs drapeaux nationaux, ou utilisant leurs propres symboles nationaux, et/ou exprimant leur affiliation avec la Fédération de Russie et la République de Biélorussie dans leurs prises de positions publiques ou déclarations". Si ce statut de neutralité venait à être violé, l'équipe nationale devra immédiatement cesser sa participation à l'évènement, précise Kiev.