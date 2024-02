VIDÉO - L'Ukraine diffuse des images d'une attaque menée contre un bateau militaire russe

Ce 1ᵉʳ février, l'Ukraine a annoncé avoir détruit une vedette lance-missiles appartenant à la flotte russe de la mer Noire. Le renseignement militaire ukrainien a diffusé une vidéo montrant l'attaque de drones marins menée contre le bateau. Sur les six derniers mois, six bateaux russes ont été abattus de manière similaire par l'Ukraine.

Du bateau lance-missiles russe l'Ivanovets, il n'est resté qu'une pointe qui coule à pic dans l'eau de la mer Noire. Ce 1ᵉʳ février, l'Ukraine a diffusé les images d'une attaque qu'elle a menée contre une vedette lance-missiles russe, positionnée au large de la Crimée. Dans la vidéo du renseignement militaire ukrainien, le navire militaire russe n'a pas su résister aux assauts répétés de drones marins ukrainiens. Après une tentative de défense, plusieurs importantes explosions conduisent à la destruction du navire.

La Russie n'a pas fait de commentaire officiel et n'a pas rapporté de dommages sur un de ses bateaux, mais une chaîne Telegram proche de l'armée russe a fait état d'un navire "endommagé".

Selon l'Ukraine, l'attaque a été menée alors que le navire Ivanovets patrouillait en mer, au large de la Crimée et de la zone du lac Donouzlav, sur la côte Ouest de la péninsule ukrainienne, occupée par la Russie. La présence de ce bateau à cet endroit laisse penser que la flotte russe y maintient des navires, malgré des annonces qui rapportaient plutôt un déport des navires vers la côte russe.

Datant de 1989 et longue de 56 mètres, cette vedette est équipée notamment de quatre systèmes de lancement de missiles de croisière anti-navires supersoniques Moskit, selon un site de la flotte russe de la mer Noire. Il y aurait entre 40 et 50 hommes à bord. En juillet dernier, le ministère russe de la Défense présentait cette vedette comme "l'un des éléments clés de patrouille autour d'Odessa" pour empêcher les navires céréaliers de sortir le blé d'Ukraine.

Or, depuis le début de la guerre, la flotte russe, réputée bien plus puissante, a essuyé de nombreuses pertes du fait des assauts ukrainiens. Kiev est ainsi parvenu à éloigner les navires du sud-ouest de la mer Noire.

Sur les six derniers mois, six navires russes ont été détruits et endommagés, selon un recensement mené par LCI. À chaque fois, l'attaque est menée par des missiles Scalp ou des drones marins, attaques contre lesquelles les navires russes semblent en difficulté pour se défendre.