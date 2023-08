Ukraine : pourquoi Kiev va devoir patienter pour utiliser les avions de combat F-16

Les États-Unis devaient envoyer à l'Ukraine ces avions de combats avant la fin de l'année. Le président américain Joe Biden avait même approuvé en mai dernier la formation de pilotes ukrainiens pour manœuvrer à l'avenir ces avions. Malgré cela, aucun calendrier de livraison n'a encore été annoncé officiellement.

Lors de son intervention à la télévision ukrainienne, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a indiqué qu'"Il y a différentes déclarations de la part des États-Unis, différentes sources" : "On a déjà entendu plusieurs dates, et notamment l'été 2024. Même si d'autres ont dit début 2024. Mais, on a quand même entendu plusieurs contradictions", explique-t-il. "Nous avions de grands espoirs pour cet avion, qu’il fasse partie de notre défense aérienne, capable de nous protéger des missiles russes et des (attaques terroristes) au drone", a-t-il ajouté.