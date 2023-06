Guerre en Ukraine : Kiev revendique la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk

Ce sont les premiers gains territoriaux de la contre-offensive ukrainienne. L'Ukraine a annoncé la reconquête dimanche de trois villages dans la région orientale de Donetsk. "Je suis reconnaissant à nos soldats pour cette journée (...). Merci ! Merci pour chaque pas, pour chaque combat, pour chaque occupant détruit !", a lancé le président Volodymyr Zelensky dans son message quotidien.

Sur le front de l'Est, "les glorieux soldats de la 68e brigade (...) ont libéré la localité de Blagodatné", qui comptait moins de 1000 habitants avant la guerre, ont tout d'abord affirmé les forces terrestres ukrainiennes. Moins de trois heures plus tard, le service des gardes-frontières ukrainiens a assuré qu'un deuxième village, celui de Neskoutchné, dans la même région de Donetsk, était à son tour "à nouveau sous pavillon ukrainien". Et, dans la soirée, la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar a annoncé qu'une troisième petite localité, Makarivka, proche de Blagodatné, était tombée aux mains des troupes de Kiev.