Kiev se prépare à un blackout, Kherson sans eau ni électricité… Le point sur la situation en Ukraine

Les forces russes et ukrainiennes s'accusent mutuellement. Dimanche, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé à 60 km à vol d'oiseau de Kherson et sous contrôle russe, a été frappé par un missile ukrainien sans faire de mort ni de blessé, selon les autorités d'occupation russes. L'état-major ukrainien a assuré de son côté qu’une "attaque ukrainienne a été menée contre un bâtiment abritant jusqu'à 200 soldats ennemis" et que les Russes "cachent avec précaution les conséquences de cette attaque". Situé le long du Dniepr, ce barrage permet d’alimenter en eau la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Le risque de frappes sur cette installation stratégique est brandi depuis octobre par les Ukrainiens et les Russes, qui s'accusent mutuellement de mettre en danger la vie de "milliers" d'habitants dans cette partie de la région.

Évacuations ou déportations ? Ces trois derniers jours, les occupants russes ont procédé dans les villages autour du site de Kakhovka à des "évacuations" de civils face à une "possible attaque au missile" sur le barrage dont la destruction entraînerait "l'inondation de la rive gauche" du Dniepr. Kiev a condamné à plusieurs reprises ces "déportations" d'habitants de la région vers d'autres régions, voire vers la Russie.