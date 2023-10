Kiev "tient bon" à Avdiïvka, Moscou suspendue par le CIO et possible empoisonnement à Paris… Le point de situation en Ukraine

Les combats font rage à Avdiïvka. Des sources ukrainiennes ont déclaré que des combats intenses sont en cours dans le secteur d'Avdiïvka pour la troisième journée consécutive, tandis que l'armée russe a fait état d'avancées dans cette zone. "Les actions du groupe de forces du sud, soutenues par l'aviation, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds, ont amélioré la situation le long de la ligne de front dans les environs d'Avdiïvka ", a assuré un communiqué du ministère russe de la Défense. Si les autorités ukrainiennes sur place reconnaissent que l'armée russe a bien lancé une attaque d'artillerie sur la ville dans la matinée et qu'elle tire sans relâche, elles nient une quelconque défaite sur place. "Nos défenseurs ont repoussé toutes les attaques ennemies et empêché la perte de lignes et de positions", a ainsi déclaré le porte-parole des forces ukrainiennes, Andriy Kovalyov. "Nous tenons bon" à Avdiïvka, s'est également félicité le président ukrainien sur le réseau X (ex-Twitter). "C'est le courage et l'unité des Ukrainiens qui détermineront la fin de cette guerre. Nous devons tous nous en souvenir", a exhorté Volodymyr Zelensky.

Un "cratère de drone" en Roumanie. L'autre cible stratégique pour Moscou, c'est évidemment l'embouchure du Danube et son port d'Izmaïl, la seule porte de sortie pour les céréales ukrainiennes. Or, cette zone stratégique est située à cheval entre l'Ukraine et la Roumanie, un pays membre de l'Otan. C'est là que jeudi, l'armée de Bucarest a découvert des dégâts au sol causés par la "possible explosion" d'un drone à la suite des attaques russes nocturnes sur des infrastructures portuaires en Ukraine voisine. "Vers 5h du matin, les équipes au sol ont signalé la découverte d'un cratère de drone, avec une possible explosion à l'impact, dans une zone de végétation", à environ 3 km à l'ouest du village de Plauru, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. "Des mesures ont été prises pour sécuriser la zone" et les alliés de l'Otan "sont informés en temps réel", a-t-il ajouté.