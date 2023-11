Nouvelle aide allemande à Kiev, Zelensky veut un "résultat" sur l'adhésion à l'UE… Le point sur la situation en Ukraine

L'Allemagne a promis à Kiev une nouvelle aide militaire d'environ 1,3 milliard d'euros. Dans le même temps, plusieurs dirigeants européens étaient présents en Ukraine mardi pour rassurer le pouvoir au sujet de l'adhésion du pays à l'Union européenne. Les faits marquants de ces dernières 24 heures.

L'Allemagne promet 1,3 milliard d'euros pour l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, en déplacement à Kiev, a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 1,3 milliard d'euros, qui s'ajoute à une enveloppe de 100 millions de dollars promis par Washington la veille. La livraison de matériel militaire est prévue dans cette nouvelle enveloppe : l'aide de Berlin inclut en effet quatre nouveaux systèmes de défense antiaérienne Iris-T SLM et des munitions d'artillerie, dont l'Ukraine a cruellement besoin.

"Je suis à nouveau ici, tout d'abord pour promettre un soutien supplémentaire, mais aussi pour exprimer notre solidarité et nos liens profonds, ainsi que notre admiration pour le combat courageux, brave et coûteux qui est mené ici", a assuré le responsable allemand, en déposant des fleurs sur la place Maïdan, dans le centre de Kiev. Boris Pistorius avait déjà promis le 12 novembre un doublement, à huit milliards d'euros, de l'aide militaire initialement prévue en 2024.

Zelensky veut un "résultat" sur l'adhésion à l'UE

Zelensky dit avoir échappé à "pas moins de cinq ou six" tentatives d'assassinat. Dans une interview accordée au tabloïd britannique The Sun, le président ukrainien a révélé avoir subi "pas moins de cinq ou six" tentatives d'assassinat depuis le début du conflit avec la Russie. "La première fois est la plus intéressante, indique ainsi Volodymyr Zelensky au quotidien. C'est comme le Covid-19 : au début, c'est effrayant, les gens ne savent pas comment faire… Mais après ça, il n'est plus question que d'un échange avec les services de renseignement, qui vous fournissent certains détails, mentionnant qu'un groupe est venu en Ukraine pour organiser telle ou telle opération…"

Le président du Conseil européen à Kiev pour rassurer l'Ukraine. Charles Michel s'est rendu dans la capitale ukrainienne, mardi, à l'occasion des dix ans du début de la révolution du Maïdan, en novembre 2013, il y a tout juste dix ans. Le président du Conseil européen a tenté de rassurer Kiev sur le prochain sommet à venir, qui s'annonce "très difficile". La Commission européenne a rendu un avis favorable sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE il y a quelques semaines, mais c'est désormais l'instance réunissant l'ensemble des chefs d'État de l'organisation qui doit donner son accord pour poursuivre le processus.

"En décembre, nous nous attendons à un résultat, une décision politique pour entamer les négociations", a demandé Volodymyr Zelensky en marge de cette entrevue à Kiev. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre mes collègues que nous avons besoin d'une décision en décembre", a assuré en retour Charles Michel lors d'une conférence de presse aux côtés du président ukrainien.

La Russie dit avoir neutralisé des drones navals en mer Noire et en Crimée. La Russie a affirmé mercredi avoir neutralisé en mer Noire quatre drones navals ukrainiens qui se dirigeaient vers la Crimée et détruit trois drones aériens au-dessus de cette péninsule annexée. "Quatre vedettes sans équipage de l'armée ukrainienne, qui se dirigeaient vers la péninsule de Crimée, ont été détectées dans la partie ouest de la mer Noire", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Par ailleurs, trois drones aériens ukrainiens ont été neutralisés mercredi par les systèmes de défense aérienne russe au-dessus de la Crimée, a déclaré le ministère dans un communiqué séparé, en dénonçant une "attaque terroriste du régime de Kiev".