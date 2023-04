Propos de l’ambassadeur de Chine en France sur LCI : 80 députés européens appellent à le déclarer "persona non grata"

Des propos qui ont provoqué la colère des anciennes républiques soviétiques. Depuis que l'ambassadeur de Chine en France a nié la souveraineté des pays issus de l'URSS lors de l'émission de Darius Rochebin vendredi soir sur LCI, les déclarations officielles se multiplient en Europe de l'Est. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie n'ont d'ailleurs pas tardé à traduire cela en actes puisque le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkēvičs, a convoqué lundi 24 avril "le chargé d'affaires autorisé de l'ambassade de Chine à Riga pour fournir des explications", en accord avec "la Lituanie et l'Estonie".