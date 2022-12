VIDÉO - Guerre en Ukraine : l’armée russe jette toutes ses forces dans la bataille de Bakhmout

Pour les Ukrainiens, cela ne fait aucun doute : l’acharnement extrême des Russes dans cette bataille de Bakhmout est le signe qu’ils entendent prendre ici une revanche après le retrait de Kherson. Sous les ordres de Denys, les soldats ukrainiens s’estiment presque chanceux. "Là, c’est l’endroit où je dors", montre Anton, dans notre reportage. "On n’a pas froid. On a du chauffage. C’est mieux que les tranchées russes. Les soldats russes mangent des pommes de pin et portent des espadrilles", poursuit Anton avec humour pour masquer ses craintes.