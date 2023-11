VIDÉO - Guerre en Ukraine : l'avancée de l'armée de Kiev près du Dniepr menace-t-elle les Russes ?

L'armée ukrainienne est parvenue à s'ancrer sur la rive gauche du Dniepr, dans la région de Kherson. Mais si cette avancée constitue un succès, le plus dur est encore à faire pour Kiev. Notamment, car la zone est marécageuse et difficile d'accès.

Grignoter quelques kilomètres avant que l'hiver ne fige les positions. Et s'offrir un mince succès militaire, après plusieurs mois d'une contre-offensive infructueuse. C'est en ce sens que l'armée de Kiev redouble d'énergie sur la rive gauche du Dniepr, où ses troupes ont progressé.

Preuve de la prouesse militaire dans cette zone de la région de Kherson, l'Ukraine a affirmé dimanche avoir repoussé l'armée russe "de 3 à 8 km" en profondeur du côté gauche du fleuve. Si cette avancée se confirmait, ce serait la plus grosse poussée de l'armée face aux Russes depuis la reprise du village du Robotyné dans la région de Zaporijia en août.

Plusieurs dizaines d'hommes auraient traversé le fleuve

Si la contre-offensive a été lancée en juin, l'état-major prépare le terrain sur les rives du Dniepr depuis plusieurs mois. Notamment grâce à des bateaux pneumatiques qui, en pleine nuit, traverse le fleuve pour reconnaitre la zone. Au cours de l'été, la pression s'est accentuée. Le dirigeant de la partie occupée de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a lui-même reconnu ces derniers jours qu'"environ une compagnie et demi" de soldats ukrainiens, soit plusieurs dizaines ou centaines d'hommes, avaient réussi à ancrer des positions aux abords du village de Krynky.

"L'Ukraine dispose d'une tête de pont assez étendue sur la rive gauche. Les Russes y subissent des pertes, car la rive droite, contrôlée par les forces armées ukrainiennes, est située sur une colline et il leur est beaucoup plus facile de tirer sur les troupes russes à partir de là", a abondé le commentateur et journaliste russe basé à Vilnius Michael Nacke. Ce dernier a été condamné en Russie par contumace à 11 ans de prison pour des propos sur l’armée russe.

Malgré le satisfecit de Kiev, cette prouesse ne tient qu'à un fil. Déjà en raison de la topographie : les troupes sont positionnées dans une zone marécageuse, et ce, en pleine saison des pluies. Mais surtout, afin que cette progression devienne une percée majeure, Kiev doit parvenir à déployer ses troupes de l'autre côté du fleuve, en traversant cette large barrière naturelle. Problème : tous les ponts ont été coupés. Certes, l'armée dispose de ponts flottants motorisés, notamment ceux fournis par la France. Reste à savoir si ce matériel sera suffisant.

Seule certitude : la prise de positions en profondeur pourrait permettre à Kiev de lancer un assaut plus important vers la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014.