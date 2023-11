VIDÉO - L'épouse du chef du renseignement militaire ukrainien empoisonnée ?

Marianna Boudanova, l'épouse du chef du renseignement militaire ukrainien, aurait été empoisonnée aux métaux lourds. Le poison aurait été ingurgité avec "de la nourriture", selon une source au sein des forces de l'ordre. Elle reçoit un traitement.

Un empoisonnement aux métaux lourds ? Marianna Boudanova en aurait été victime, selon des informations de presse et une source au sein de ces services interrogée par l'AFP. Pourquoi cette affaire fait grand bruit en Ukraine ? Car elle est l'épouse du chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov.

"De toute vraisemblance", le poison a été livré "avec la nourriture", a fait savoir une source au sein des forces de l'ordre citée par le site Ukraïnska Pravda. "Elle se sentait mal, donc des analyses (médicales) ont été faites et celles-ci ont montré un empoisonnement", a-t-elle assuré affirmant que Marianna Boudanova se sentait mieux et a fini "la première étape du traitement". Selon cette source, "plusieurs" autres collaborateurs du renseignement militaire sont également en traitement.

"Tentative délibérée d'empoisonnement"

Des analyses ont révélé qu'elle avait dans son organisme des traces de métaux lourds qui "ne sont pas utilisés dans la vie courante ou dans les affaires militaires". "Leur présence peut indiquer une tentative délibérée d'empoisonnement", selon une source au sein du renseignement citée par le site d'information Babel. Une enquête sur une possible tentative d'assassinat est en cours, selon ce média. Contacté par l'AFP, le parquet ukrainien n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat.

Si ces soupçons venaient à se confirmer, Kiev devrait considérer que Marianna Boudanova n'aurait pas été ciblée par hasard. Son époux, Kyrylo Boudanov, dirige le département du renseignement militaire au sein du ministère de la Défense depuis 2020. Cette structure est considérée comme responsable de plusieurs attaques contre la Russie depuis le début de l'invasion en février 2022. Les autorités russes accusent ce responsable et son département d'avoir organisé en octobre 2022 une importante attaque sur le pont reliant la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou, à la Russie.

Kyrylo Boudanov, âgé de 37 ans, a lui-même évoqué à demi-mots ses craintes. Il a indiqué en août que son épouse vit avec lui "dans son bureau de travail" et ne le quitte jamais pour des raisons de sécurité depuis le début de l'invasion. Deux mois plus tôt, un porte-parole du service de renseignement a affirmé qu'il a été visé par "plus de dix" attentats à sa vie.