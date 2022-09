"L'inspirant leadership de Vladimir Poutine" : la boulette de Boris Johnson au Parlement

Boris Johnson est considéré comme un proche allié du président Volodymyr Zelensky. Lorsque le politicien britannique a quitté son poste de Premier ministre, le chef de l'État ukrainien l'a remercié pour son soutien depuis le début de la guerre, le qualifiant dans une tribune publiée dans "The Mail on Sunday", d'"allié" et de "vrai ami".