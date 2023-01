L'Otan prête à un "affrontement direct", Scholz veut éviter l'escalade… Le point sur la situation en Ukraine

Plus de 11 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'est du pays est toujours le théâtre de combats acharnés, tandis que les bombardements russes se poursuivent sur le reste du territoire. Dimanche 29 janvier, de nouveaux bombardements sur un hôpital, un bureau de poste et une gare routière ont tué au moins trois personnes et blessé six autres à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a ainsi dénoncé le président Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne. Le même jour, une frappe russe sur un immeuble résidentiel a tué une personne à Kharkiv (est), selon le gouverneur de la région. Dans une zone sous contrôle russe de la région de Zaporijia, dans le sud du pays, les autorités installées par Moscou ont indiqué de leur côté que quatre personnes avaient été tuées par une frappe ukrainienne sur un pont de chemin de fer.

Dans ce contexte, les acteurs internationaux surveillent l'évolution du conflit. À l'image de l'un des chefs du comité militaire de l'Otan, Rob Bauer, qui a déclaré dimanche que l'Alliance était prête à une "confrontation directe" avec la Russie. "D'habitude, l'Otan est maître du temps", a affirmé l'amiral sur la chaîne télévisée allemande DW. "Là, nous faisons face à la Russie qui vient à nous et nous envahit. Nous devons être beaucoup plus prêts, nous n'avons pas le temps de nous préparer à l'avance, car ce sont eux qui décident quand ils viennent", a-t-il poursuivi, appelant à "réarmer l'alliance". Des propos que le chancelier allemand Olaf Scholz a tenu à tempérer, après avoir rencontré le président chilien dans le cadre de sa tournée en Amérique latine.