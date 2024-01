L'Ukraine affirme avoir abattu un Kinjal, ce missile hypersonique "invincible" de l'armée russe

Kiev a publié vendredi des images d'un missile hypersonique russe présumé abattu. Ce missile avait été présenté comme une arme "invincible" par Vladimir Poutine en 2018. À nouveau, c'est le système de défense américain Patriot qui aurait permis de le neutraliser.

Le missile est considéré comme indétectable. Mais voilà qu'un système antiaérien en Ukraine aurait trouvé sa faille. L'Ukraine a publié ce vendredi 5 janvier des images de ce qu'elle a présenté comme un Kinjal, ce missile hypersonique dont le nom signifie "dague" en russe. Au total, les forces armées ukrainiennes assurent en avoir abattu dix exemplaires lors des frappes massives de mardi dernier à l'aide du système antiaérien Patriot.

La défense de cibles "de grande valeur"

"À Kiev, les sapeurs ont neutralisé l'ogive d'un missile hypersonique aérien Kinjal de l'ennemi", a indiqué le département ukrainien des Situations d'urgence. Pour preuve, cette instance gouvernementale a publié sur sa chaîne Telegram des photographies montrant une grue en train d'extraire les restes d'un missile du sol. Une bonne nouvelle pour cette armée qui cherche à mieux intercepter les attaques venues de Russie, qui sont massives depuis la fin décembre. D'autant que selon ministère de la Défense britannique, Moscou réserve ces ogives de haute précision à "ce qu'elle considère comme étant des cibles de grande valeur et bien défendues".

Une prouesse qui n'est toutefois pas une première. Kiev avait déjà revendiqué en mai et juin dernier avoir détruit d'autres Kinjal grâce à l'aide américaine et son puissant et coûteux système antiaérien Patriot, livré par les États-Unis en mai dernier. À l'époque, le ministère de la Défense russe clamait, en réponse à la satisfaction de Kiev, que ce système antiaérien n'était pas capable d'intercepter le Kinjal. Ces derniers mois ont prouvé que ces projectiles ne sont pas aussi "invincibles" que veut le croire Vladimir Poutine.