Comment Poutine a discrètement rapatrié un de ses méga-yachts juste avant l'invasion de l'Ukraine

Si le méga-yacht n'est donc pas saisi et que les réparations se poursuivent depuis, ce n'est pas ce qu'il s'est passé avec un autre bateau du maître du Kremlin. Le "Shéhérazade", d'une valeur de 700 millions de dollars, a été saisi dans le port italien de Maina di Carrara, où il subissait lui aussi des réparations et alors qu'il était sur le départ.

"La moitié du pays est obligée de collecter des fonds pour acheter des sous-vêtements et des chaussettes pour les soldats mobilisés et pour fabriquer des bougies de tranchées, tandis que la personne qui a déclenché cette guerre dépense 3 milliards de roubles uniquement pour réparer et acheter son yacht", a dénoncé l'enquête de l'organisation anti-corruption.