Ukraine : la capitale Kiev de nouveau visée par une attaque de drones

L'administration de la ville a déclenché une première alerte aérienne à 01 h 56 locales (00 h 56 à Paris) qui a duré un peu plus de trois heures. Une deuxième alerte a été émise à 05 h 24 (6 h 24 à Paris), et annulée dans la demi-heure qui a suivi. Lorsque les sirènes de telles alertes retentissent, la population est sommée de se mettre à l'abri. Vitali Klitschko, le maire de Kiev, a confirmé que des "explosions" s'étaient produites dans la capitale "dans les quartiers Solomianskyi et Shevchenkivskyi". Tous les acteurs "travaillent (actuellement) sur le terrain. Plus de détails (seront donnés) plus tard."

Deux personnes au moins ont été blessées, a précisé sur Telegram le gouverneur régional de Kiev, Oleksiy Kuleba, ajoutant que les explosions ont touché notamment des "infrastructures critiques".