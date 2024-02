VIDÉO - La CIA aurait installé 12 bases secrètes ces dernières années en Ukraine

Selon le New York Times, la CIA serait présente depuis une dizaine d'années sur le sol ukrainien, où elle a noué un partenariat avec Kiev. Plusieurs bases auraient discrètement été construites pour aider les Ukrainiens à surveiller leur rival russe.

La CIA en première ligne du conflit en Ukraine. Le New York Times a révélé ce weekend que l'agence de renseignement américaine a secrètement installé pas moins d'une douzaine de bases le long de la ligne de front. Une collaboration de longue date : les deux pays partagent des informations stratégiques depuis une dizaine d'années. Plus exactement depuis 2014.

À l'époque, l'Ukraine vit au rythme de la révolution du Maïdan, du nom de la place centrale de Kiev où des protestataires se rassemblaient. En cause ? Le refus à la dernière minute du président prorusse de l'époque, Viktor Ianoukovitch, de signer un accord de rapprochement entre l'Ukraine et l'UE sous la pression de Moscou. Après la répression sanglante de la contestation, qui fait une centaine de morts, le dirigeant prend la fuite en Russie. La nouvelle équipe dirigeante décide alors de se tourner vers l'Occident. Valentyn Nalyvaichenko, patron du renseignement, propose à la CIA et au MI6 britannique un partenariat.

Le recrutement d'espions supervisé par la CIA

Selon le New York Times, Kiev et Washington vont rapidement trouver cette nouvelle alliance bénéfique. L'Ukraine aurait en effet transmis des informations sur l'implication de la Russie dans le crash de la Malaysia Airlines, en 2014. Puis, en 2016, des données sur la désinformation russe lors de la présidentielle américaine.

Des années plus tard, les Américains vont renvoyer l'ascenseur à Kiev. Depuis l'invasion russe, la CIA fournirait des renseignements sur les frappes de missiles ou les mouvements de troupes adverses. Elle aide également pour le recrutement et la formation des espions ukrainiens. Ce programme a même un nom : "Operation Goldfish" (Opération poisson rouge). Les officiers supervisés par la CIA auraient rejoint l'Unité 2245" avant d'être déployés dans l'une des bases construites le long de la frontière avec la Russie. Parmi eux : Kyrylo Boudanov, lequel deviendra le général à la tête des renseignements militaires ukrainiens.

Un bunker construit sous une ancienne base militaire ukrainienne

Selon le New York Times, les Américains participeraient depuis les coulisses au bras de fer entre Kiev et Moscou. Un attentat contre Volodymyr Zelensky aurait par exemple été déjoué par la CIA, d'après un haut responsable ukrainien interrogé par le quotidien. Autre exemple ? Les visites à répétition de William J. Burns, le patron de l'agence, en Ukraine. Ce dernier était d'ailleurs présent jeudi dernier à Kiev, sa dixième visite sur place depuis le début de la guerre. Il faut dire que l'agence dispose de plusieurs pieds-à-terre sur place. Une douzaine de bases auraient été financées majoritairement par les Américains.

Le quotidien décrit notamment un bunker, discrètement construit sous les ruines d'une base militaire détruite par les Russes au début de la guerre. Dans ce sous-sol, "des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions russes et écoutent les conversations entre commandants russes. Sur un écran, une ligne rouge suivait la route d’un drone explosif traversant les défenses aériennes russes depuis un point du centre de l’Ukraine jusqu’à une cible dans la ville russe de Rostov", détaille nos confrères.

Du côté américain, on serait conscient que cette proximité avec Kiev pouvait agacer Vladimir Poutine. Les responsables américains ont souvent été réticents à s'engager pleinement, craignant de provoquer le Kremlin. Même son de cloche du côté d'un haut-responsable européen : interrogé par le journal, ce dernier précise que "vers la fin de l'année 2021, Poutine se demandait s'il devait lancer son invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services d'espionnages russes, qui lui a dit que la CIA, en collaboration avec le MI-6, contrôlait l'Ukraine et en faisait une tête de pont pour les opérations contre Moscou."