Guerre en Ukraine : la contre-offensive de Kiev est-elle dans l'impasse ?

Le président ukrainien a reconnu que le conflit est dans une "situation difficile" mais pas dans une impasse, selon lui. C'est le commandant en chef de l'armée ukrainienne lui-même, qui avait exprimé ses doutes quant à une victoire militaire, dans une interview accordée à The Economist. "Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un tel niveau technologique, que nous nous trouvons dans une impasse", avait déclaré Valery Zaloujny à l'hebdomadaire britannique."Il n'y aura probablement pas de percée magnifique et profonde", avait-il ajouté.

Cette percée a longtemps été espérée par Kiev, qui en faisait l'objectif de sa contre-offensive de printemps, finalement déclenchée en juin. Si sur le terrain, les pertes matérielles semblent plus importantes du côté russe que du côté ukrainien, les lignes de front n'ont pourtant guère évolué au cours de l'été, après les premiers succès enregistrés au tout début. Les positions russes sont assurées par des défenses renforcées et un important minage du terrain, tandis que la faible couverture aérienne de l'armée ukrainienne a freiné sa progression terrestre. Alors que l'hiver approche, les positions paraissent déjà gelées jusqu'au printemps prochain, tant à l'est qu'au sud de l'Ukraine, de part et d'autre de lignes de front longues de près de 1000 kilomètres.