Guerre en Ukraine : la diplomatie américaine persiste sur l'emploi du terme "génocide" par Joe Biden

"C'est une décision intentionnelle prise par la Russie et par ses forces de détruire l'Ukraine et sa population civile", a persisté Victoria Nuland. Ces déclarations viennent contrebalancer celles de diplomates américains qui tentent depuis ce mercredi de minimiser la portée concrète de l'accusation présidentielle, estimant qu'il s'agissait avant tout d'une position "morale".

"Le président parlait de l'impression qu'il a eue en regardant les horribles images que nous avons tous vues depuis des endroits comme Marioupol, comme Bucha, comme Kharkiv ou comme d'autres endroits", a notamment affirmé le porte-parole du département d'Etat Ned Price devant la presse, citant des villes ukrainiennes où Kiev et les Occidentaux accusent Moscou d'avoir commis des "atrocités". "Ce qui compte, ce n'est pas comment on appelle" ces actes, "c'est comment on y répond, et nous y répondons de manière déterminée en fournissant à nos partenaires ukrainiens ce dont ils ont besoin pour se défendre", a-t-il complété son propos.