Ukraine : la France accorde l'asile aux ressortissants des zones au cœur du conflit

Cette décision concerne les Ukrainiens en provenance des régions de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia, traversées par les lignes de front du sud et de l'est du pays, précise l'institution dans un communiqué. La Cour "constate que ces régions connaissent actuellement une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle (...)", qui "justifie l'octroi d'une protection internationale aux demandeurs ukrainiens" qui en proviennent.