La France envoie des générateurs électriques à l'Ukraine, plongée dans le noir

C'est une véritable guerre du froid et de l'électricité que les Russes mènent en Ukraine, alors que l'hiver est déjà installé et que les températures ont chuté dans le pays. Dans ce contexte, plusieurs pays européens apportent leur soutien à la population en envoyant plus de 500 générateurs électriques sur place. La France prend sa part avec l'acheminement de "100 générateurs d’une puissance de 50 à 100KWA vers la Roumanie", en direction de l'Ukraine, selon le ministère des Affaires étrangères.