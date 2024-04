Paris n'a plus "intérêt" à parler avec la Russie (pour le moment)

Dans un entretien à France 24 et RFI, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur le récent échange entre les ministres français et russe de la Défense. Selon Stéphane Séjourné, la France n'a plus aujourd'hui d'"intérêt de discuter avec les responsables russes".

C'est un échange qui ne sera pas suivi d'autres pour le moment. Après l'entretien téléphonique entre les ministres des Armées français et russe, Paris affirme qu'il n'est plus dans son "intérêt" de poursuivre ces discussions. "Ce n'est pas aujourd'hui notre intérêt de discuter avec les responsables russes puisque les communiqués qui sortent, les comptes rendus qui en sont faits sont mensongers", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, ce lundi 8 avril.

Plus de coopération sur le terrorisme

Achevant une tournée de plusieurs pays africains par une visite en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Stéphane Séjourné a accordé un long entretien à France 24 et à RFI, dans lequel il revient sur l'échange qui s'est tenu mercredi dernier entre Paris et Moscou. Portant sur la coopération en matière de contre-terrorisme, celui-ci a abouti à cette conclusion, alors que le communiqué du Kremlin a porté ses soupçons sur l'implication des services français dans l'attentat de la salle de concert près de Moscou, le 22 mars dernier. Le lendemain, Emmanuel Macron a alors dénoncé des "commentaires baroques et menaçants" de la part de la Russie.

Une telle coopération, qui a pu être effective par le passé, "ne continue pas puisque c'était une proposition et le communiqué russe en réalité, en langage russe, propose que nous n'ayons pas de coopération". Stéphane Séjourné conditionne désormais la reprise des relations à un rétablissement de la "confiance" tandis que des réseaux de propagande russes ont visé à plusieurs reprises la France au cours des derniers mois, mais aussi à "une évolution sur le terrain militaire en Ukraine".