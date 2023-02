Les chars légers français arriveront en Ukraine fin février

En revanche, alors que le Leopard 2 allemand va être déployé d'ici peu sur le front ukrainien, la livraison de chars lourds, les chars Leclerc, n'est pas dans l'air du temps. "Malgré ses performances exceptionnelles, le char Leclerc a eu un succès limité à l'export, c'est une réalité. En céder à l'Ukraine ne créerait donc pas un effet de levier pour être livré en masse", justifie le ministre des Armées.

Une manière pour le gouvernement de remettre à plus tard le sujet. Comme la question des avions de combats réclamés aux alliés occidentaux - Paris et Londres en tête - par Volodymyr Zelensky, qui voit en eux - ainsi que dans les missiles de longue portée - "la clé" pour renverser le cours de la guerre. "Il n'y a pas de tabou et nos critères d'analyse sont bien connus", rappelle Sébastien Lecornu, pour qui "le transfert d'avions pose des questions logistiques et pratiques très complexes". Cependant, le ministre a laissé la porte à la formation de pilotes ukrainiens.