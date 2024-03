"On va redevenir complètement souverains" en matière de production d'armes, affirme Sébastien Lecornu sur LCI

Dans une interview exclusive à LCI, Sébastien Lecornu a mis en avant l'importance de la relocalisation de la production française de poudre. Le ministre des Armées veut que la France retrouve sa pleine souveraineté "dans la capacité de faire".

L'industrie militaire française passe à la vitesse supérieure. "La guerre en Ukraine vient nous rappeler que le segment artillerie est absolument clé", pointe Sébastien Lecornu, lors d'une interview exclusive à LCI. "Il faut reconnaître que l'armée française a eu peu besoin de ces obus ces dernières décennies. Cette faible utilisation de l'artillerie française, à laquelle s'est ajoutée une diminution des crédits dans les années 1990 et 2000, a conduit à une mauvaise décision : se séparer de la filière poudre. On est en train de la reconquérir", affirme-t-il, lors d'une visite à Eurenco, à Bergerac.

S'appuyer sur le partenariat avec l'Allemagne

Dans le détail, "aujourd'hui, on ne produit plus de poudre en France. Soit, on réutilise des poudres anciennes dans des munitions que l'on n'utilise plus. Cela nous permet de produire des obus de 155 millimètres pour l'Ukraine. Et sinon, on doit importer de la poudre de pays du nord de l'Europe", indique le ministre des Armées. "Ici, on sera bientôt capables de reproduire de nouveau des poudres sur le sol français", ajoute-t-il. "On va redevenir complètement souverains dans la capacité de faire. Ça va nous permettre de produire plus et plus vite pour nous-mêmes mais aussi à l'exportation", prophétise-t-il. "Cette reconquête de souveraineté nous permet d'être agressif à l'export", martèle l'ancien conseiller du secrétaire d'État aux Affaires européennes.

En parallèle, pour réussir à tenir ses objectifs, la France compte s'appuyer sur sa relation fructueuse avec l'Allemagne. "Les interactions sont nombreuses, personne ne s'en sort entièrement seul. Il y a beaucoup de contrats croisés qui permettent de produire", met en avant Sébastien Lecornu. "L'axe Paris-Berlin est capable de redéfinir une autonomie importante en matière industrielle", estime-t-il. "Pour la réindustrialisation militaire, nous avons besoin du partenaire allemand", continue-t-il. "Toutes celles et ceux qui nous promettent un isolement complet sur les questions d'armement, en général, se trompent", conclut le ministre.