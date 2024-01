VIDÉO - Guerre en Ukraine : la nouvelle loi sur la mobilisation alimente la désinformation russe

Kiev souhaite faciliter la mobilisation de nouveaux soldats et sanctionner plus sévèrement les déserteurs. Un projet de loi en cours provoque de vives craintes au sein de la population. Des inquiétudes dont la Russie se sert pour alimenter sa machine à propagande.

Pour tenir face à l'invasion russe, l'armée de Kiev a besoin de nouveaux soldats. Mais jusqu'à quel point est-elle prête à aller pour renflouer les rangs ? C'est un des débats qui agite l'Ukraine ces dernières semaines. Depuis le 25 décembre, un projet de loi visant à élargir et faciliter la mobilisation en Ukraine est en cours de discussion dans le pays, provoquant de vives craintes au sein de la population. Une aubaine pour la machine à propagande russe.

Un texte au cœur de la propagande

C'est ainsi que dernièrement, des rumeurs sont apparues en ligne concernant les personnes qui pourraient éventuellement être mobilisées. Les internautes craignent par exemple que les mineurs soient envoyés au front, à l'instar du jeune Volodymir Sachala. Présenté comme un orphelin de 17 ans, sa photo avait fait le tour des réseaux sociaux. Or, comme nous vous l'expliquons ici, si ce jeune homme est bien décédé le 28 novembre après une attaque de mortier à la frontière russe, il n'était ni orphelin, ni adolescent. Il avait 26 ans. Avant cette fausse information, ce sont toutes les autres catégories de population qui ont fait l'objet de rumeurs. Certains ont affirmé à tort, tracts à l'appui, que les personnes âgées sont appelées à combattre. D'autres prétendent que les femmes enceintes doivent quitter leur domicile pour servir le drapeau. Comme nous l'avions déjà vérifié dans un article précédent, s'il y a bien des femmes dans les rangs ukrainiens, leur grossesse est prévue dans les textes de loi. C'est même un motif de "licenciement volontaire".

Systématiquement, ces affirmations étaient fausses. Pourtant, Kiev cherche bien des moyens de mobiliser plus de soldats. Car si cette vague de désinformation apparait aujourd'hui, c'est parce que l'Ukraine se déchire autour d'un projet de loi sur la mobilisation. Pour continuer à tenir tête face à la Russie, Kiev estime avoir besoin d'un demi-million de nouvelles recrues. "Les militaires m'ont expliqué qu'il fallait 450.000 à 500.000 personnes supplémentaires. Un chiffre très sérieux", confiait ainsi Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse le 19 décembre. C'est pourquoi, une semaine plus tard, soit le jour de Noël, un texte a été déposé à la Rada, le Parlement Ukrainien. Dans le détail, Kiev y envisageait d'élargir les conditions pour partir sur le front, en abaissant par exemple l'âge de mobilisation de 27 à 25 ans et en simplifiant la procédure d'inscription en ligne. Pour rappel, en Russie, il est possible depuis le printemps dernier de s'engager dans l'armée dès l'année de ses 18 ans.

Mais au-delà de rendre la conscription plus efficace, Kiev compte aussi introduire certaines sanctions, notamment à l'égard des fraudeurs, ces hommes qui fuient illégalement l'Ukraine pour ne pas servir le drapeau. Or, l'une des sanctions en particulier a provoqué de nombreuses critiques. Celle d'introduire des restrictions comme le droit de disposer de ses propres bien. Une proposition jugée inconstitutionnelle par les élus ukrainiens et par la première directrice adjointe de la Banque nationale d'Ukraine, Katerina Rozhkova. "Je ne pense pas que nous devrions recourir à une telle répression financière, d'autres mécanismes devraient être impliqués", avait-elle confié à la chaine My-Ukraina.

Le texte est ultra-sensible. Et il a d'ailleurs été renvoyé au gouvernement ukrainien. Tandis qu'il devait être voté par les députés le 11 janvier dernier, le ministre de la Défense a retiré cette version de son texte. Sur ses réseaux sociaux, Roustem Oumerov a promis qu'il avait "déjà préparé une nouvelle version du projet de loi, en tenant compte de toutes les propositions". Un travail nécessaire aux yeux de Volodymyr Zelensky. S'il admet assez facilement que son armée "manque toujours" de bras, le président ukrainien refuse d'agir comme son voisin, "qui ne compte pas les gens qu'elle envoie". "Les Russes mobilisent de la chair à canon. Ils ne se soucient pas de savoir si la personne revient ou non", a-t-il argué ce 17 janvier au Forum économique de Davos.

Derrière les fausses infos, l'ombre russe

Ce qui n'a pas empêché la propagande pro-russe de s'emparer du sujet pour lancer une vaste campagne de désinformation. À titre d'exemple, ce lundi, nous évoquions dans cet article la rumeur selon laquelle les banques ukrainiennes ont limité les retraits d'espèce face à une ruée sur les guichets. Or, derrière cette fausse information, nous avons retrouvé le compte Telegram de Stanislav Yaskevich, un influenceur biélorusse qui égrène la propagande russe auprès de ses 40.000 abonnés. Systématiquement, derrière tous les exemples cités ci-dessus, c'est l'ombre du Kremlin que l'on retrouve.

La machine à désinformation russe s'est emparé du projet de loi et a déclenché une vaste campagne de dénigrement de l'armée ukrainien afin de la fragiliser aux yeux de sa propre population. Objectif, "démontrer que la population ne ferait plus corps avec l'armée", comme l'analyse Adrien Nonjon, chercheur à l'Inalco. Si bien qu'elle serait même prête à user de la violence envers les agents de l'État. Ce 16 janvier, une vidéo devenue virale diffusée par des médias russes assurent qu'un commissaire militaire venu donner sa convocation à un homme a été tué. Une vidéo démentie par la police nationale, qui évoque un montage de la part de Moscou. Dans une publication, les autorités accusent les médias russes d'avoir utilisé "un court extrait de vidéo qui ne prouve rien". "Elle ne présente pas de signes caractéristiques d'un tir d'arme à feu, les inscriptions sur le gilet de la personne représentée sont illisibles et le filigrane ne correspond pas à celui des vidéos officielles de la police", listent les autorités.

Ce contenu, même trafiqué de manière grossière, alimente le narratif russe. Certains propagandistes sont même allés jusqu'à évoquer une "guerre civile" en Ukraine. Auprès de LCI, Adrien Nonjon, politologue spécialiste de l'espace post-soviétique, reconnait bien là la mécanique de la propagande russe, qui évolue "en fonction de ses finalités". "Jusqu'à présent, elle avait la vocation de montrer que l'Ukraine perdait la bataille sur le terrain militaire. Désormais, Kiev perdrait aussi la bataille derrière le front."

