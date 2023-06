La rébellion avortée de Wagner, Evgueni Prigojine en exil… Le point sur la situation en Ukraine

Une désescalade négociée par Alexandre Loukachenko. Si les termes de l'accord avec Wagner restent sujet à spéculations, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, proche allié de Vladimir Poutine, semble avoir joué un rôle-clé. Selon ses services, c'est lui qui a proposé au chef de la milice Wagner de cesser sa progression galopante en Russie. "Nous sommes reconnaissants envers le président du Bélarus pour ces efforts", a réagi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, saluant "une résolution sans nouvelles pertes". Il a aussi rappelé qu'Alexandre Loukachenko "connaît personnellement Prigojine depuis longtemps, depuis plus de 20 ans" et que c'était "son initiative personnelle" de régler la situation.

"Prigojine a humilié Poutine", raille Kiev. Après une journée d'insurrection armée, qui a ébranlé le pouvoir russe, un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a jugé que le chef de Wagner avait pris le dessus sur le chef du Kremlin. "(Evgueni) Prigojine a humilié (Vladimir) Poutine/l'État (russe) et a montré qu'il n'y a plus de monopole de la violence" légitime en Russie, a-t-il lâché sur Twitter, évoquant "la peur que l'élite de Poutine a éprouvée au cours des dernières 24 heures". Selon le Washington Post et le New York Times, les services de renseignement américains avaient prévenu la Maison Blanche de l'imminence d'une révolte du groupe paramilitaire en Russie un jour avant qu'elle n'éclate officiellement.