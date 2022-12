La situation dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie est "extrêmement difficile"

Vladimir Poutine a admis une "situation difficile" sur le terrain, dans les quatre régions dont Moscou revendique l'annexion sans les avoir entièrement conquises, à savoir Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Dans ces régions de l'est de l'Ukraine, l'armée russe a subi de graves revers militaires. Et notamment à Kherson, ville qu'elle a dû quitter mais qu'elle continue de bombarder inlassablement.

"La situation dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia est extrêmement difficile", a déclaré le président russe. L'armée russe cherche de nouvelles victoires sur le terrain, comme à Donetsk où elle tente de conquérir la ville d'Avdiïvka.