Moscou a annoncé ce mardi bloquer l'accès sur son territoire à 81 médias européens. LCI, Le Monde, Libération et l'AFP figurent parmi les chaînes et les titres de presse qui seront interdits dans le pays. Cette mesure a été prise en "représailles" à la décision de l'UE en mai d'interdire quatre médias d'État russes.

Vladimir Poutine ajoute un verrou de plus à l'accès à l'information. La Russie a annoncé bloquer l'accès sur son territoire à la diffusion de 81 médias européens, dont la chaîne LCI, en représailles à la décision de l'UE en mai d'interdire quatre médias d'État russes. "Des contre-mesures sont introduites sur l'accès depuis le territoire russe aux moyens de diffusion de médias de pays membres de l'UE", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, en rejetant la responsabilité de ces restrictions sur Bruxelles.

Dans la liste publiée par le ministère russe mardi figurent également les médias allemand Der Spiegel, espagnols El Mundo et El Pais, la télévision italienne RAI, et d'autres médias français comme l'AFP, les quotidiens Le Monde, Libération et la chaîne CNews.

"Violation continue de la liberté des médias"

Les réactions du bloc européen ne se sont pas faires atteindre. Cette entrave à la liberté d'informer a été qualifiée de "représailles absurdes" par la vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova. "Non, les organes de propagande financés par la Russie pour diffuser de la désinformation dans le cadre de la doctrine militaire de la Russie ne sont pas semblables aux médias indépendants. Les démocraties le savent", a réagi la commissaire tchèque sur le réseau X, fustigeant une "violation continue de la liberté des médias par le Kremlin".

Rome aussi est montée au créneau en dénonçant que cette décision russe "n'efface pas et n'atténue pas les effets d'une guerre violente, dévastatrice et illégale". L'Italie "condamne avec force" cette décision, qualifiée de "mesure injustifiée" et qui vise en Italie deux chaînes de télévision, dont la TV publique RAI, ainsi que deux quotidiens nationaux, La Stampa et La Repubblica. Ces médias italiens, assure la Farnesina -siège du ministère - "ont toujours fourni une information objective et impartiale sur le conflit en Ukraine". En plaçant "dans le collimateur de son armée des civils ukrainiens, des villes, des installations électriques et des appareils essentiels pour la survie du peuple ukrainien", les dirigeants russes "se sont engagés dans des actions contraires au droit international et à tout principe de légalité et de cohabitation civile", déplore l'Italie.

Des mesures "très douloureuses" en représailles

Les Vingt-Sept se sont accordés mi-mai pour sanctionner quatre médias russes - Voice of Europe, Ria Novosti, Izvestia et Rossiïskaïa Gazeta -, accusés par Bruxelles de diffuser de la propagande pro-Kremlin. Les sanctions prises par l'UE incluent une "interdiction du financement russe des médias, des ONG et des partis politiques de l'UE", a alors précisé la commissaire européenne chargée des Valeurs et de la Transparence, Vera Jourova.

Action-réaction. Au milieu de cette turbulence médiatique, Moscou a dans la foulée menacée de représailles l'Union européenne, avec qui les relations sont exécrables dans le contexte du conflit en Ukraine. Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a alors promis des mesures "très douloureuses".

L'Union européenne a de son côté interdit depuis plus de deux ans la diffusion en Europe de plusieurs médias russes ou prorusses, dont Russia Today, accusant Moscou d'utiliser ces médias pour "propager sa propagande et conduire des campagnes de désinformation".