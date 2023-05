VIDÉO - "Le bataillon Monaco", ces oligarques ukrainiens réfugiés sur la Côte d'Azur dans le viseur de Kiev

Prisée par les oligarques russes, la Côte d'Azur est aussi le refuge de riches ukrainiens. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, il est possible de croiser sur celle qu'on appelle aussi la French Riviera et à Monaco des voitures luxueuses et des yachts immatriculés en Ukraine.

Et pour cause, plusieurs dizaines d'oligarques ukrainiens ont quitté le pays au moment de l'invasion russe pour venir se réfugier dans des villas surprotégées sur les rives de la Méditerranée.