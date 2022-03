Hôpital bombardé à Marioupol : "Un acte de guerre indigne et amoral", dénonce Emmanuel Macron

"J'ai été, comme nous l'avons tous et toutes été, bouleversé par ces images", a confié Emmanuel Macron, qualifiant ce bombardement d'"acte de guerre indigne et immoral". L'"objectif manifeste" de ce bombardement était "de tuer des civils, femmes et enfants en particulier", a-t-il insisté.

Le chef de l'État a tenu à rappeler que la France s'était "toujours battue contre l'impunité". "Dans le cadre des Nations unies, avec les juridictions compétentes, toutes les procédures doivent être conduites pour que la clarté soit faite", a appelé Emmanuel Macron, soulignant que "les conséquences doivent aussi être tirées". Il a par ailleurs rappelé que ce type de drame s'était produit "à plusieurs reprises depuis le début de cette guerre".