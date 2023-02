VIDÉO - Le boss de Wagner provoque Zelensky en survolant l'Ukraine dans un bombardier

"On a atterri, on a bombardé Bakhmout", affirme Prigojine dans cette courte vidéo diffusée sur Telegram par son service de presse, que vous pouvez retrouver en tête de cet article. Habitué des provocations, le sulfureux patron de Wagner lance un invraisemblable défi au président ukrainien Volodymyr Zelensky, assurant qu'il embarquerait le lendemain sur un chasseur MiG-29. "Si vous voulez, nous nous rencontrerons dans le ciel", propose-t-il, "si votre appareil prend le dessus, vous récupérez [Bakhmout), sinon on ira jusqu'au (fleuve) Dniepr".