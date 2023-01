Ukraine : le centre historique d'Odessa inscrit au patrimoine mondial en péril de l'Unesco

"Au titre de cette Convention – dont l’Ukraine et la Russie sont toutes deux signataires – tous les États parties s’engagent à apporter leurs concours à la protection des sites inscrits et ont en outre l’obligation de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement ce patrimoine", établit l'Unesco. Par ailleurs, l'inscription au patrimoine "en péril" de l'Unesco ouvre accès "à des mécanismes d’assistance internationale d’urgence, techniques et financiers, afin de renforcer la protection du bien et d’aider à sa réhabilitation".