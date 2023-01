VIDÉO - Abrams, ce char lourd américain également convoité par l'Ukraine

Le char Abrams fait partie de la famille des blindés lourds et a les mêmes atouts que ses homologues, Leopard allemand et Leclerc français. Il cumule puissance de franchissement, force de frappe, blindage résistant au feu et a la même utilité, celle de mener l’offensive et de reprendre du terrain à l’ennemi.

Ses caractéristiques physiques sont également assez semblables aux Leclerc et aux Leopard : un poids de 55 à 67 tonnes, une vitesse de pointe à 72 km/h, un canon de 120 mm, mais trois mitrailleuses, soit une de plus que pour le Leopard.

Ce qui pourrait intéresser tout particulièrement Kiev tient aux capacités américaines en la matière. Il a été produit à 10.000 exemplaires, dont 2600 seraient aujourd’hui opérationnels aux États-Unis. C’est plus que les 2000 Leopard répartis dans toute l’Union européenne. Seul bémol : un responsable américain a récemment rappelé qu'il était particulièrement consommateur en kérosène et qu'il nécessitait une formation d'au moins quatre mois. Ce qui ne le distingue pas vraiment, en l'occurrence, de ses homologues européens.