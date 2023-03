VIDÉO - Le chef de Wagner, futur président de l'Ukraine ? Evgueni Prigojine se dit candidat

À 61 ans, celui qui a multiplié ces dernières semaines les critiques virulentes à l'encontre de la hiérarchie militaire russe, se dit prêt à s'opposer à Petro Porochenko, ancien président ukrainien, et à Volodymyr Zelensky, l'actuel. Ces deux personnalités, qui se sont affrontées lors de la précédente présidentielle en 2019, n'ont pas fait part de leurs intentions pour le prochain scrutin. "Je me présenterai à ce poste contre" eux, a insisté Evgueni Prigojine. "Si je gagne l'élection au poste de président de l'Ukraine, tout ira bien, les gars. Les munitions ne seront plus nécessaires."