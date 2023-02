Ukraine : le chef de Wagner revendique la prise d'une localité près de Bakhmout

"Aujourd'hui, les unités d'assaut de Wagner ont pris la localité de Krasna Hora." Dans une déclaration diffusée par son service de presse, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, a affirmé ce dimanche 12 février que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Krasna Hora, à quelques kilomètres au nord de Bakhmout, une ville clé que Moscou cherche à conquérir depuis plusieurs mois. Des déclarations qui n'ont pas pu être, pour l'heure, vérifiées de source indépendante.

Depuis plus de six mois, le groupe Wagner et l'armée russe tentent de capturer Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, une ville à l'importance stratégique limitée mais qui a gagné une grande importance symbolique du fait de la durée des combats. Les forces russes tentent ces dernières semaines d'encercler Bakhmout et ont réussi à couper plusieurs routes vers la cité vitales pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes.