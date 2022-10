Ukraine : le conflit a-t-il "changé de nature" avec les bombardements massifs de la Russie ?

La réaction de Moscou était attendue, depuis la destruction partielle du pont de Crimée samedi, axe crucial pour les forces russes en direction du front ukrainien. "Il n'était pas possible de ne pas répondre", a d'ailleurs lancé Vladimir Poutine, confirmant que le bombardement russe massif en de nombreux points d'Ukraine relevait bien de représailles. 83 missiles russes auraient été tirés, dont 40 auraient été interceptés, selon le décompte des autorités ukrainiennes.

Des régions éloignées des fronts de l'est ou du sud ont été visées pour la première fois depuis des mois. On dénombre des victimes civiles, et les dégâts sur les infrastructures énergétiques ont occasionné des coupures électriques dans de nombreuses régions du pays.