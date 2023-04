Le contact établi entre Kiev et Pékin, Moscou s'isole et recrute… Le point sur la situation en Ukraine aujourd'hui

L'Ukraine s'arme. Alors que la contre-offensive ukrainienne pourrait avoir lieu en mai, "plus de 98% des véhicules de combat" promis par l'Otan "sont déjà sur place", a assuré le général Cavoli, commandant des forces américaines en Europe. Dans les pages du New York Times, il a ajouté être "convaincu que nous avons livré le matériel dont ils ont besoin et que nous continuerons à leur fournir le soutien nécessaire à leurs opérations".

Moscou cherche des soldats. Pour contrer l'armée de Kiev, Moscou a lancé la plus grande campagne de publicité de recrutement militaire volontaire depuis le lancement de son offensive. Objectif : reconstituer des rangs éclaircis sans recourir à une nouvelle mobilisation forcée, une mesure impopulaire que le Kremlin avait prise en septembre après plusieurs revers sur le front. "Tu es un homme. Sois-le !", peut-on lire sur les affiches publicitaires, qui placardent les murs des rues et s'affichent sur les réseaux sociaux, les Russes en âge de combattre ne peuvent échapper aux publicités les incitant à s'engager dans l'armée pour se battre en Ukraine. Et si l'appel à la virilité ne fonctionne pas, le salaire promis peut servir d'argument massue. Le salaire proposé est douze fois supérieur au Smic russe.