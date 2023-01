VIDÉO - La nouvelle mise en garde du chef de l'AIEA sur LCI après des frappes près de la centrale de Zaporijia

"La situation continue à être extrêmement fragile, la situation continue à être extrêmement précaire", prévient-il, "le danger persiste". Évoquant les agents de l'AIEA présents sur place qui ont constaté une série d'explosions "assez près de la centrale", sans que la responsabilité d'un camp soit désignée, Rafael Grossi appelle à l'établissement d'un bouclier de protection autour de la centrale.

"On continue le travail visant l'établissement d'une zone de protection", explique-t-il, le jugeant "de plus en plus urgent", tout en reconnaissant un échec jusque-là. "Cela prend du temps parce qu'il y a une guerre et c'est une zone de combats actifs. Dans ce contexte, la région de Zaporijia est une région qui connaît en ce moment une accumulation des forces militaires de part et d'autres", détaille-t-il.