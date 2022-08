VIDÉO - Guerre en Ukraine : le début d'une mutinerie chez les soldats pro-russes ?

"Nous la force militaire, premier bataillon du régiment 2740, nous refusons d’aller combattre sur le territoire de la République de Donetsk. Nous avons rempli notre devoir de protection de la population de la République de Donetsk. Le jour de la victoire a été déclaré par les autorités de la République le 3 juillet 2022. On nous a fait du chantage, menacé et menti pour occuper le territoire de Donetsk." La séquence (voir vidéo en tête d'article) est courte mais le message est clair. Une dizaine d'hommes de ce bataillon, face caméra et lettre à la main, évoquent leur refus de combattre.

Pour l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), même si cette vidéo qui circule depuis le 15 août sur de nombreux médias n'est pas authentifiée, elle illustre une tendance de plus en plus importante dans cette guerre. Elle illustre une baisse de moral du côté des soldats pro-russes. Ce phénomène peut très vite devenir une menace pour les forces russes qui cherchent à recruter de nouveaux soldats dans l'oblast de Lougansk pour compenser les pertes récentes. Une plus grande division au sein des forces dirigées par la Russie menace également d'entraver davantage leur efficacité.