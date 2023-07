Le FSB chargé de "tuer" Prigojine, Kiev se méfie de Wagner... Le point sur la situation en Ukraine

Des sites d'infos liés à Wagner bloqués. Des portails d'informations appartenant au groupe médiatique Patriot, proche du chef de Wagner, Evgueni Prigojine, ont été bloqués par le gendarme russe des télécoms, Roskomnadzor. Plusieurs sites politique et économique russes, dont Ria Fan, tous liés à la milice paramilitaire, étaient inaccessibles depuis la Russie. Leurs adresses internet figurent dans le registre "accès restreint" de l'agence gouvernementale chargée de bloquer les contenus illégaux et extrémistes, mais aussi les médias et autres ressources bannies par les autorités. D'autres médias liés à Patriot, Nevskie Novosti et Ekonomika Segodnia, ont annoncé qu'ils cessaient leurs activités, selon leurs chaînes Telegram respectives.

La contre-offensive de Kiev contrariée... par le manque d'armes. Alors que l'armée ukrainienne a revendiqué de nouvelles avancées sur le front, dans l'est et le sud de l'Ukraine, selon un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes de Kiev sont toutefois limitées par un manque d'armement. "Ça me gonfle", a lancé le commandant en chef, Valery Zaloujny, dans un interview accordé au Washington Post, à propos des Occidentaux qui se plaignent des lents progrès de Kiev face aux Russes. Selon lui, Kiev a besoin au plus vite de munitions et d'avions de combat pour rivaliser avec la puissance aérienne russe.

La menace d'un "accident intentionnel" à Zaporijia. La semaine passée, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait accusé Moscou de préparer une "attaque terroriste" contre la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Des accusations depuis étayées par les renseignements ukrainiens. Selon eux, la Russie aurait pour projet de faire exploser la centrale. Quatre des six unités de production et un bassin de refroidissement auraient été minés dans cette optique. Des employés et représentants de l'agence russe de l'énergie nucléaire, Rosatom, auraient eux reçu l'ordre d'évacuer. Il est "peu probable que les forces russes provoquent un accident intentionnel à la centrale nucléaire de Zaporijia", a toutefois estimé l'ISW.