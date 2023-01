Le général Guerassimov, un stratège militaire nouveau chef des troupes russes en Ukraine

Originaire de Kazan, une grande ville du centre de la Russie, Valeri Guerassimov a commencé sa carrière militaire en 1977, en tant que commandant sous le drapeau de l'ex-Union soviétique, rappelle la Fondation pour la recherche stratégique. Diplômé de l'académie militaire des troupes blindées en 1987, il deviendra rapidement un élément-clé de l'armée russe. Durant la Seconde guerre de Tchétchénie (1999-2009), Guerassimov commande l'une des divisions russes. Il se fait notamment connaître à l'international pour avoir fait arrêter et condamner un soldat russe accusé d'avoir brutalisé et assassiné un jeune tchétchène dans le conflit. En 2010, il est nommé chef adjoint de l’État-major, avant d'accéder, deux ans plus tard, d'en prendre la tête.

Lors de cette nomination, il sera décrit par le ministre de la Défense russe, Serguei Chouigou comme "un militaire jusqu’au bout des ongles", comme le rappellent nos confrères de France Culture. En 2014, il est choisi pour mener les opérations militaires russes en Crimée, dans le Donbass, puis en Syrie en 2015. Des postes qui lui vaudront d'être visé par des mandats d'arrêts du Service de sécurité d'Ukraine et par l'UE, en raison de son rôle dans le soutien de la Russie aux rebelles du Donbass puis dans le déploiement massif de troupes russes à la frontière russo-ukrainienne, en février 2022. Au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, le 25 février, Guerassimov est officiellement considéré comme une menace pour la sécurité américaine.