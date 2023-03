Le "héros de l'Ukraine" identifié, une contre-offensive en préparation… Le point sur la situation

Contre-offensive dans les cartons. L'Ukraine continue, malgré une situation difficile sur le terrain, de défendre la ville de Bakhmout, dans l'est du pays. L'objectif de la manœuvre est principalement de "gagner du temps" pour "accumuler des réserves et lancer une contre-offensive", a expliqué dimanche le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Syrsky. "Les vrais héros sont les défenseurs qui tiennent le front de l'est sur leurs épaules", salue-t-il.

"Frénésie guerrière". Le président de la confédération suisse, Alain Berset, a dénoncé dimanche une "frénésie guerrière", dans une interview à la NZZ am Sontag. "Je ressens cette frénésie guerrière dans certains milieux. Et je suis très inquiet à ce sujet car ce sentiment repose sur une vision à court terme", plaide le chef d'État, attaché à la neutralité de son pays. "Les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans des guerres", martèle-t-il. "Je comprends et je respecte le fait que d'autres pays aient une autre position, dit le président de la Confédération. Mais la position suisse doit également être respectée", appelle-t-il. "Dire simplement que la Suisse doit tout changer sans tenir compte de la base légale, ce n'est pas possible", conclut-il.