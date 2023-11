Le jour où… il y a 10 ans débutait à Kiev la révolution de Maïdan

Le 21 novembre 2013, le président ukrainien Viktor Ianoukovitch refuse de signer l'accord d'association entre son pays et l'Union européenne. Le soir-même, des centaines de manifestants se réunissent sur la place Maïdan, au centre de la capitale Kiev, pour contester cette décision. En février 2014, après plusieurs mois de contestation et de répression sanglante, le mouvement finit par pousser Viktor Ianoukovitch à la fuite en Russie.

Au départ, ils n'étaient que quelques centaines, réunis dans le froid sur la place Maïdan (place de l'Indépendance en ukrainien) à Kiev. Le 21 novembre 2013, quelques Ukrainiens commencent à occuper ce site central de la capitale ukrainienne pour montrer leur opposition frontale à leur président, Viktor Ianoukovitch. Élu en 2010, ce dernier vient d'annoncer qu'il ne signerait pas l'accord d'association entre son pays et l'Union européenne, comme cela devait être le cas quelques jours tard. Ce texte était attendu par une partie de la population, y voyant une première étape dans un rapprochement avec l'Union européenne.

Ianoukovitch, un pro-Russe face à la rue

Mais Ianoukovitch, pro-russe de longue date, privilégie pour sa part un renouveau des relations avec Moscou pour son pays. Une position pas acceptable pour de nombreux Ukrainiens, qui rejoignent peu à peu les manifestants de Maïdan. En plus de la volonté de se rapprocher de l'UE, ils contestent aussi la corruption qui gangrène le pays et l'autoritarisme incarné par le régime russe. Très vite, la mobilisation prend de l'ampleur. Des milliers de personnes se réunissent chaque soir à Maïdan. Une semaine après le début de la manifestation, le 29 novembre, le président ukrainien envoie la police sur place pour déloger les manifestants.

La violence se déchaîne, plusieurs militants sont blessés. La fermeté du dirigeant se heurte à la détermination des Ukrainiens. L'opération tourne au fiasco pour le pouvoir. L'effet est contre-productif : les manifestants érigent des barricades sur la place et continuent de l'occuper pendant des semaines. Les 8 et 15 décembre, plusieurs centaines de milliers d'entre eux réclament dans la capitale ukrainienne un rapprochement avec l'UE. Les revendications commencent à évoluer : de plus en plus, la démission du président Ianoukovitch est demandée.

Les prémices du conflit actuel ?

Ce dernier, lui, ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine. En pleine crise, le chef d'État ne déroge pas à sa ligne et rencontre à plusieurs reprises le président russe à Moscou durant le mois de décembre. Un accord commercial allouant plus de 15 milliards de dollars à l'Ukraine est signé par la Russie. Pas de quoi convaincre les pro-européens, qui, à Kiev, ne réduisent pas leur présence sur la place principale de la ville. La répression continue de s'accentuer pendant l'hiver. Plusieurs dizaines de morts sont à déplorer, notamment après une journée d'émeutes sanglante le 20 février 2014.

Malgré une médiation internationale, Viktor Ianoukovitch refuse un temps de démissionner... mais finit par prendre la fuite deux jours plus tard. Il est destitué par le Parlement, qui votera pour l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle au printemps. En mai 2014, les Ukrainiens éliront leur nouveau président, le pro-européen Petro Porochenko.

Cette crise politique est souvent considérée comme les prémices de la guerre actuelle entre les troupes de Kiev et l'envahisseur russe. Dans la foulée de la fuite d'Ianoukovitch, la Russie annexe la région de la Crimée, au sud de l'Ukraine. Quelques jours plus tard, des séparatistes pro-russes tentent de faire sécession à l'est, dans la région du Donbass.

Symbole d'un pays profondément fracturé, divisé face aux aspirations pro-occidentales à l'ouest et l'héritage soviétique à l'est, la révolution de Maïdan a d'ailleurs marqué "la première victoire" de l'Ukraine contre la Russie, a estimé le président Volodymyr Zelensky ce mardi, à l'occasion du 10ᵉ anniversaire de l'événement.