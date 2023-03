VIDÉO - "Le mal russe tombera", prévient Zelensky depuis Boutcha, un an après le massacre

Tout un symbole. Un an après la libération de Boutcha, cette ville-martyre où des atrocités ont été commises par les forces de Moscou, Volodymyr Zelensky s'est rendu sur place. Entouré de plusieurs dirigeants européens, le président ukrainien a juré de vaincre "le mal russe".

"Nous allons gagner c'est certain, le mal russe tombera, justement ici en Ukraine et ne pourra plus se relever", a-t-il martelé. À ses côtés : les Premiers ministres croate Andrej Plenkovic, slovaque Eduard Heger, slovène Robert Golob et la présidente moldave Maia Sandu. "Dans les rues de Boutcha, le monde a vu le mal russe, le mal à l'état pur" que "le Kremlin cherchait à apporter à d'autres rues en Ukraine, en Europe et dans le monde, que les envahisseurs russes auraient pu saisir", a ajouté le chef d'État.