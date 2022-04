Le massacre de Boutcha qualifié de "fake news" : on passe au crible les arguments du Kremlin

Par ailleurs, ces deux cadavres, accusés d'être faux, n'ont pas bougé entre le 2 avril, lors du passage du véhicule ukrainien et le 3 avril. Un photographe de l'AFP sur place a pu, lui aussi, capturer des images de ces corps, dans une série de photos particulièrement insoutenable. Sur les clichés, on reconnaît plusieurs indices : le trottoir blanc et jaune sur lequel sont jonchés les corps, la couleur des véhicules visibles sur le bas-côté et les vêtements des cadavres.