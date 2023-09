VIDÉO - "Choisis la ville de tes rêves" : le nouveau clip de l'armée russe pour recruter des volontaires

Cette propagande russe sous forme de fiction fantasmée n'est pas nouvelle. En un an et demi de guerre, l'armée avait diffusé plusieurs clips à l'allure viriliste pour attirer les soldats volontaires. Au printemps, les autorités avaient lancé la plus grande campagne de publicité visant à recruter depuis le lancement de son offensive en Ukraine. Que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, les Russes en âge de combattre ne pouvaient échapper aux publicités les incitant à s'engager dans l'armée et comportant un mot d'ordre : "Sois un homme !".