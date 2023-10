Le "passeport russe" d'Olena Zelenska retrouvé lors d'une perquisition au domicile du président ukrainien ?

Sauf que les preuves amenées par ces médias ne tiennent pas la route. Tout d'abord, le numéro d'identification du passeport ne correspond pas aux informations écrites. Ainsi, comme le veulent les règles applicables pour ces documents en Russie, les quatre premiers chiffres donnent "la série du formulaire de passeport", soit la région et la date de délivrance. Ici, le premier "20" correspond à la région de Voronej, selon la classification officielle des divisions administratives russes. Le deuxième "20" fait quant à lui référence à l'année 2020. Or, si l'on regarde les informations sur le lieu et la date, il est écrit en toutes lettres que le document a été délivré dans la ville de Simferopol (Симферополь sur le document) en 2014.