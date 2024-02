Aide à l'Ukraine : le Pentagone a-t-il vraiment reconnu des "fraudes massives" ?

Avec le soutien américain toujours bloqué, Kiev est suspendu à l'aide occidentale, qui fera l'objet d'une réunion ce lundi à Paris. Selon certains pro-russes, le Pentagone aurait reconnu des "fraudes massives" de l'aide à l'Ukraine. Une affirmation qui s'appuie sur le détournement d'un rapport officiel.

Face à une baisse du soutien occidental, les sphères pro-Russes surfent sur le phénomène. Depuis la mi-février, des internautes affirment que si l'aide américaine de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès des États-Unis, c'est en réalité parce que les financements occidentaux seraient détournés. Le Pentagone aurait même reconnu des "fraudes massives" de l'aide à l'Ukraine. Que penser de cette accusation ? TF1info s'est penché sur la question.

Des internautes affirment que le Pentagone aurait reconnu des "fraudes massives" de l'aide à l'Ukraine, en février 2024 - Capture d'écran / X

"Vol de fournitures militaires américaines", "détournement de fonds", "fraudes massives", les publications pro-russes ne manquent pas de descriptifs pour décrédibiliser la gestion de l'aide occidentale par l'Ukraine. "L'aide des deux dernières années est victime d'une proportion élevée de détournements de fonds, car en temps de guerre, il est plus facile de dissimuler diverses opérations de vol avec les armes et autres biens militaires reçus", écrit par exemple une publication.

Cette dernière affirme, à tort, que les médias rapporteraient "régulièrement des cas d'armes américaines destinées à l'Ukraine se retrouvent en Afrique, en Amérique latine, au Proche et au Moyen-Orient" - des informations erronées, comme nous vous l'expliquions dans plusieurs articles. Elle soutient par ailleurs que le Pentagone aurait reconnu "que la moitié" de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine serait "constituée de détournements de fonds et de fraudes". "Les pertes après le 24 février s'élèvent à, au moins, 20 milliards de dollars", écrivent les internautes.

Aucun cas de "fraude massive" en Ukraine

D'après nos recherches, toutes ces rumeurs s'appuient sur une seule et même publication, à savoir le rapport trimestriel du Pentagone. Présenté le 15 février dernier et disponible en ligne, il porte précisément sur la surveillance du matériel fourni par les États-Unis à des alliés à travers le monde. Pour la période s'étalant d'octobre à décembre dernier, un focus a été réalisé sur le soutien à l'Ukraine.

Or, ce document révèle effectivement que, depuis février 2022, le groupe de travail chargé de la surveillance de l'Ukraine a ouvert 57 enquêtes qui "concernent des fraudes aux subventions et aux marchés publics, la corruption, le vol, des irrégularités dans les programmes et la lutte contre la prolifération des technologies et des composants de systèmes d'armes", précise le rapport. Mais contrairement à ce que laissent entendre les internautes, toutes ces allégations ne concernent pas des soldats ukrainiens, bien au contraire.

Ainsi, sur les 14 enquêtes "clôturées", donnant donné lieu à sept arrestations et deux condamnations, l'une d'elle concernait des soldats américains. Il a en effet été découvert qu'en novembre 2021, sept soldats américains et des sous-traitants civils avaient volé "sept tonnes de carburant", sur une base aérienne en Roumanie. "Il s'agit d'une base aérienne militaire de l'Otan, située dans l'est du pays et utilisée dans le cadre de la mission de soutien à l'Ukraine", précise le rapport, page 18.

Toujours en Roumanie, une autre enquête a révélé qu'un employé d'un sous-traitant de la défense américaine était "impliqué dans un système de détournement de centaines de milliers de dollars de contrats de transport de l'armée américaine vers un fournisseur roumain en échange de pots-de-vin". Des violations ont donc bien été enregistrées sur le territoire des bases militaires américaines, mais sur l'ensemble du continent européen.

À travers les plus de 150 pages du rapport, les enquêteurs du ministère de la Défense américain ne font jamais état d'une violation enregistrée dans le territoire ukrainien. Le document lui-même ne mentionne pas non plus la disparition ou le vol d'armes occidentales. Il évoque simplement que "les armes américaines prépositionnées en Europe étaient en mauvais état et ne fonctionnaient pas pleinement en raison d'un mauvais entretien et du mauvais état des dépôts de l'armée" et regrette par exemple que les contrats de service en Pologne "comprenaient une faible surveillance logistique".

Le rapport souligne au contraire, dès la troisième page, l'efficacité de la "coopération" avec l'Ukraine sur la surveillance des matériaux fournis par les États-Unis à l'Ukraine. Il note ainsi que Kiev a fourni aux inspecteurs toutes les données nécessaires et que les autorités américaines ont travaillé directement avec le gouvernement ukrainien.

DOCUMENT LCI - En Ukraine, l'armée à court de munitions Source : TF1 Info

En résumé, le rapport cité par des internautes pro-russes ne contient aucune preuve d'un détournement des armes livrées à l'Ukraine ou de fraudes massives. Les experts du Pentagone ont par contre constaté un certain nombre de violations dans certaines bases européennes, notamment en Roumanie.

